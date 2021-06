„Das Positive, das wir erreicht haben, gibt Kraft“

Ich bin sehr eingebunden in das Projekt „Tierschutz macht Schule“ und ganz stolz auf das neue Kindergartenprojekt, das wir im Vorjahr initiiert haben. Was Tierschutz betrifft, können wir nur bei den ganz Kleinen ansetzen. Und das ist so wichtig, weil Tierschutzbildung gleichzeitig Herzensbildung ist. Nur so werden aus Kindern mitfühlende Erwachsene.