Vereinigte müssen sich mit Festtag begnügen

„Der Festtag ist auch in Kriegszeiten immer abgehalten worden“, so Walter Salmer, Kommissär der ältesten Bruderschaft Österreichs. Daher wird auch heuer nicht darauf verzichtet: Der Jahrtag findet, wie zu den Anfängen der Vereinigten, am Dienstag nach Fronleichnam statt. Die heilige Messe wird in die Großsporthalle verlegt. Es gelten die Corona-Regeln. In der St. Leonhardsapotheke wird am Montag extra dafür getestet. „Seit über einem Jahr findet ein Nichtzusammenleben statt. Der Jahrtag bietet eine Chance auf etwas Normalität“, hofft Salmer.