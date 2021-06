Tierschützer kämpfen für Katzen-Kastration

Jede Katze mit Freigang muss in Österreich kastriert werden, mit Ausnahme von Zuchttieren. Eigentlich ganz einfach, in der Realität aber kaum zu kontrollieren. Das Resultat sind Hunderte Kitten, die niemand haben oder versorgen möchte. Eine Gruppe von Tierschützern kämpft für eine bessere Formulierung im Gesetz und hat sich dafür die Grüne Abgeordnete Faika El-Nagashi ins Boot geholt. Am 5. Juni soll sogar demonstriert werden!