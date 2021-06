Ausrollung der digitalen Stromzähler am 21. Juni

Die meisten Zähler müssen mit 149.000 in der Stadt Salzburg ausgetauscht werden, in den Bezirken startet der Einbau im Salzburger Flachgau. Die anderen Gaue folgen sukzessive, am Ende ist der Lungau an der Reihe. Hier soll die Umstellung mit Ende August 2023 beginnen. Alle Kunden werden rund einen Monat vor dem Zählertausch per Brief über den Schritt informiert. Der Wechsel des mechanischen Modells auf einen Smart Meter dauert laut Salzburg AG zwischen 15 und 30 Minuten und ist für Kunden nicht mit Kosten verbunden.