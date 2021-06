Mann drohte, mit Pumpgun in Bank zu marschieren

Der 58-Jährige meldete sich am Dienstagvormittag bei der Servicehotline der Bank und erklärte, dass er vom Bankomaten kein Geld beheben kann. Da sein Problem nicht gelöst werden konnte, wurde er laut Polizei ausfällig. Er drohte, dass er mit einer Pumpgun in die Filiale Liebenau kommen würde. Nächste Woche werde er dann im Fernsehen sein und dort erzählen würde, was die Mitarbeiter alles so machen.