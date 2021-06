Steirischer Arbeitsmarkt erholt sich langsam

Eine Milliarde Euro Kurzarbeitsbeihilfe

„Das AMS Steiermark hat seit dem Beginn der Krise rund eine Milliarde Euro an Kurzarbeitsbeihilfe an die Unternehmen ausbezahlt“, erläutert AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe. Mit Ende Mai hatten etwa 5800 Betriebe rund 40.000 Beschäftigte zur Kurzarbeit angemeldet. „Die tatsächliche Zahl der sich in Kurzarbeit befindlichen Personen werden wir erst in einigen Wochen mit den Abrechnungen wissen. Dieser Tage sollten auch die Details des ab Anfang Juli geltenden, neuen Kurzarbeits-Modells feststehen.“