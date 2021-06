„Sind froh, dass wir endlich wieder loslegen“

„Wir sind einfach froh, dass wir wieder schießen dürfen“, spricht Albin Beran vielen Stockschützen nach der Corona-Auszeit aus der Seele. Der Mannschaftsführer von „Krone-Liga“-Champ St. Johann 2 (2019 holte man den vierten Titel in den Pongau) betont: „Mal abwarten, wie es nach so einer langen Pause geht.“ Und in Sachen LM-Titelverteidigung gibt er sich nachdenklich. „Wenn man mitspielt, will man schon auch gewinnen – aber es gibt Wichtigeres im Leben.“