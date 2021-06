Moped kollidierte mit Pkw: 15-Jähriger verletzt

Gegen 16.30 Uhr war der 15-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Moped auf der Bocklochgrabenstraße in Hochtregist von Södingberg kommend in Fahrtrichtung Afling unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg.