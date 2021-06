Letzter Skitag läutet den Sommer ein

„Das sind jetzt wirklich definitiv die letzten Tage“, lacht Bernhard Gruber, Vorstand der Wildkogelbahnen. Zu Fronleichnam geht dort der Skibetrieb in die finale Runde. Bis Sonntag ist die Ganzeralm-Sesselbahn geöffnet. Bereits am vergangenen Wochenende fuhren die Bergbahnen – und konnten sich über regen Zulauf freuen. „Am Freitag hatten wir mehrere hundert Gäste – das waren mehr als an manchen Tagen im Februar“, sagt Gruber. Aber: „Jetzt soll dann aber bitte schon der Sommer kommen.“