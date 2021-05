Queen Elizabeth kommt in Begleitung zur Parade

Berichten der Tageszeitung „Daily Mail“ zufolge wird sich der 78-Jährige bei der Militärzeremonie zu Ehren des Geburtstages der Queen am 12. Juni an der Seite der 95-jährigen Monarchin befinden. Die große Parade in London wurde wie im Vorjahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt und wird wieder im kleinen Rahmen auf Schloss Windsor abgehalten.