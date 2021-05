Mit „Mountainbike-Mappe“ mehr Bewusstsein schaffen

Pekoll sieht in der vergleichsweise kostengünstigen Maßnahme - der Druck von 35.000 Stück „Bike-Mappe“ kostete das Land Steiermark nicht einmal 7.000 Euro - ein einfaches Mittel, um sein erklärtes Ziel zu erreichen, die Bewusstseinsbildung bei allen Involvierten im Bereich Mountainbiken zu forcieren. Pekoll kündigte im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag in Graz weitere Initiativen in diese Richtung an. Dabei sei es vor allem wichtig, eine einheitliche Vorgangsweise von Institutionen wie Landwirtschaftskammer, Alpenverein und Mountainbike-Clubs herzustellen. Dies werde aber wohl noch dauern, so der Koordinator.