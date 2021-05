Klare Mehrheit spricht sich gegen Heizwerk aus

Mehr Interesse als erwartet gab es am Sonntag an der Bürgerbefragung zum geplanten Biomasse-Heizwerk in Biedermannsdorf, Bezirk Mödling. 55 Prozent der Stimmberechtigten beteiligten sich an dem Votum, das ein klares Ergebnis brachte: 80 Prozent stimmten gegen das Projekt.