So gefährlich ist Atomkraft: Die größten Unfälle

In Grenznähe tickt die Strahlenbombe Krško, immer mehr unterschreiben die Petition zur AKW-Abschaltung. Dass der Uralt-Reaktor mitten im Erdbebengebiet kein fernes Risiko ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. Die Liste an Kraftwerksunfällen ist lang, wir geben einen Überblick über die größten Katastrophen.