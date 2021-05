Feuerwehr löscht Brand in Hackschnitzel-Ofen

Laut der Polizei dürfte Brennmaterial vom Gitter des Verbrennungsofens in den Aschebehälter gefallen sein. In weiterer Folge kam es dadurch zu einem Glimmbrand und zu einer Rauchentwicklung. Die Freiwilligen Feuerwehren Gaishorn am See und Au bei Gaishorn am See konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand kein Sachschaden.