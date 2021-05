Besucherzahlen der Museen schnellten in die Höhe

Gratis ins Museum? Das wollten sich am Samstag trotz Ausflugswetter viele Salzburger nicht entgehen lassen. Nach dem Run auf die Stadtmuseen folgt heute Teil zwei des Aktions-Wochenendes – mit freiem Eintritt in 36 Regionalmuseen im restlichen Bundesland. In der Stadt fallen ab sofort wieder die normalen Tarife an.