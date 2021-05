Pkw-Lenkerin übersah Radfahrerin: schwer verletzt

Zeitgleich lenkte die 23-Jährige ihr Fahrrad auf der Riesstraße in südliche Richtung und beabsichtigte bei der Kreuzung mit der Ragnitzstraße in diese links einzubiegen. Die Pkw-Lenkerin dürfte die 23-Jährige übersehen haben. Bei der darauffolgenden Kollision verletzte sich die Radfahrerin schwer. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die 23-Jährige in das Landeskrankenhaus Graz ein.