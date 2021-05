Vorgemerkte sollen im Juni Impfung bekommen

Impf-Anmeldung für Hausärzte vorübergehend deaktiviert

Mehr als zwei Drittel der Impfungen werden in den Arztpraxen durchgeführt, der Rest in den Impfstraßen, die vom Roten Kreuz betrieben werden. Um die Praxen während der Immunisierung der Vorgemerkten zu entlasten, wird die Impf-Anmeldung für die Hausärzte vorübergehend deaktiviert. So soll vor allem die Anzahl der Telefonate verringert werden. Für die Impfstraße kann man sich jedoch nach wie vor vormerken, im Juli sollen dann auch wieder Termine bei den Hausärzten verfügbar sein.