6,5 Millionen Euro flossen in die Festung

500.000 Euro für die Neugestaltung der Tour

Wegen der eindrucksvollen Aussicht trägt die Tour ab sofort den Namen „Panorama-Rundgang“. „In das touristische Angebot insgesamt investierten wir in den vergangenen sechs Jahren 6,5 Millionen Euro. Zum Beispiel in Ausstellungen, oder in den Lift“, schildert Max Brunner, Geschäftsführer von Salzburger Burgen und Schlösser. Die Neugestaltung der Panorama-Tour kostete etwa eine halbe Million. Highlight des beliebten Rundganges ist das 3D-Modell der Salzburger Altstadt aus Salz. Aus Satellitenbildern und Luftaufnahmen wurde ein digitales Modell erzeugt, das als Grundlage für die Skulptur diente.