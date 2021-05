Öffentlicher Aufruf für Lienzer Zwergergasse

In der Lienzer Zwergergasse werden die Corona-Maßnahmen scheinbar nicht so ernst genommen. Wie das Land am Donnerstag mitteilte, wurde eine Infektion bekannt, die sich eventuell dort verbreitet haben könnte. Die erkrankte Person hielt sich von 19. bis 22. Mai am Nachmittag und am Abend in der Gasse auf. Zusätzlich zu dem Aufruf gab das Land bekannt, dass Schwerpunktkontrollen vor Ort eingeführt werden.