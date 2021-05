3x3-Basketball: Damen legten Maßstart hin

Was für ein Auftakt! Beim FIBA 3x3 Olympic Qualifier in Graz sorgten die österreichischen Basketball-Damen für einen Traumauftakt in die Turnierwoche. Sagerer, Neumann und Co. hielten Chinesisch Taipeh und die Schweiz nieder, das Viertelfinale ist beim Olympia-Qualiturnier zum Greifen nahe. Der rot-weiß-rote Teamchef Stano Stelzhammer jubelte bereits vor dem Start über den 3x3-Hype in Österreich. Krone.tv überträgt die Spiele am Donnerstag und Freitag ab 19.30 live, am Samstag ab 18 Uhr. Am Sonntag wird den ganzen Tag übertragen.