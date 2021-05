Zimmerbrand fordert zwei Schwerverletzte

Per Helikopter ins Spital

Zum raschen Transport in eine Spezialklinik wurden deshalb die beiden ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 (aus Wien) und Christophorus 3 (aus Wiener Neustadt) angefordert. „Nachdem die Patienten stabilisiert waren, konnten wir sie ins Krankenhaus fliegen“, so ein ÖAMTC-Sprecher zur „Krone“.