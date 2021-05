Konsument soll zu heimischen Produkten greifen

Anzahl der milchverarbeitenden Betriebe geht zurück

Laut Titschenbacher sei bei Milch der Marktpreis unzufriedenstellend, bei steigenden Futtermittel- und Energiepreisen: „Der erzielbare Milchpreis steht nicht in notwendiger Relation“. Das zwinge Betriebe zum „Größerwerden“, es brauche aber überschaubare Strukturen bei den bäuerlichen Familienbetrieben. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der milchverarbeitenden Betriebe in der Steiermark von 5.815 auf 4.055 zurückgegangen. „Die Entscheidung fällt letztendlich beim Einkaufen“, sagte Titschenbacher, der auch Klimaschutzaspekte zu bedenken gab: Ein Kilo Milch bedeute in der Herstellung in Österreich rund ein Kilo CO2, der EU-Schnitt liege bei 1,4 Kilogramm CO2. Ein Grund für den niedrigeren heimischen Wert sei es auch, dass keine Futtermittel aus Südamerika verwendet würden.