Fix! Ramalho kehrt Salzburg den Rücken

Viele Jahre in Salzburg

Ramalho kam im Jänner 2011 von RB Brasil an die Salzach und diente sich über die Juniors und Anif hoch, ehe er Stammspieler bei Salzburg wurde. Nach einem zweieinhalbjährigen Intermezzo in Deutschland (Leverkusen, Mainz) kehrte er Anfang 2018 zurück zum rot-weiß-roten Branchenprimus.