Millionäre: Das sind die drei reichsten Steirer

Auf dem österreichischen Platz 9 findet sich Wolfgang Leitner. Er wurde in Graz geboren, heute gilt der Vorstandsvorsitzende der Andritz AG als einer der fähigsten Manager des Landes - und findet sich immer wieder in den Reichsten-Listen. Dicht darauf folgt KTM_Boss Stefan Pierer. In den vergangenen Jahren hat er es nicht unter die zehn reichsten Österreicher geschafft, nun ist er zurück im Ranking. Pierer ist gebürtiger Obersteirer und investiert kräftig in der Region Hochschwab-Süd.