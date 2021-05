Pfingstfestspiele: Große Emotionen, großer Jubel

Natürlich hat es sich die künstlerische Leiterin Cecilia Bartoli nicht nehmen lassen, auch in dieser Aufführung eine Rolle zu übernehmen, die sie in gewohnter Manier mit großer Spielfreude gibt. Mit höchstem Genuss lässt sie den zwischen Freundschaft und Liebe hin und her gerissenen Sesto in den virtuosesten Koloraturen leiden und im zartschmelzendsten Pianissimo dem Tod ins Auge sehen. Mit diesem Gespür für Intimität ist es kein Wunder, dass La Bartoli mit der bekanntesten Arie der Oper „Parto, Parto“ den größten Szenenapplaus abstaubt.