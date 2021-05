13-Jähriger beim Schaukeln schwer verletzt

Gegen 16.15 Uhr stellte sich der 13-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark auf eine sogenannte „Überschlagschaukel“ und wollte im Rahmen einer Familienfeier sein Können unter Beweis stellen. Dabei war er an der Schaukel mit beiden Füßen in einer Freestyle-Bindung und mit den Händen mittels Manschetten am Gestänge fixiert. Durch die Rotation erreichte er eine Höhe von rund sechs Meter.