Sturm: Das Märchen ist noch nicht vorbei

Nach dem 3:1-Sieg in Wolfsberg zum Abschluss der Bundesliga-Saison ließ der SK Sturm die grandiose Saison erst zusammen mit den wieder erlaubten Fans im Lavanttal, danach in Graz im Trainingszentrum ausklingen. Die Protagonisten schwärmten von einer bärenstarken Performance - die auch in Europa weitergehen soll.