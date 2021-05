Finanz beschlagnahmt mehrere Amazon-Transporter

Wer in nächster Zeit seine Bestellungen mit Verzögerung geliefert bekommt, darf sich nicht wundern – die Behörde zog gleich 26 Kastenwagen ein und ließ sie auf Sattelschleppern abtransportieren. Die noch relativ neuen Fahrzeuge werden nun vom Finanzamt versteigert, um die Rückstände zu begleichen: „Auch globale Internet-Konzerne müssen in Österreich ihren Beitrag leisten, wenn sie hier Geschäfte machen“, so Finanzminister Gernot Blümel, „denn gerade sie profitieren von der Corona-Krise. Und wir nehmen sie im Kampf für faire Wettbewerbsverhältnisse konsequent in die Verantwortung.“