Vorbereitung bei 30 Grad Temperatur-Unterschied

Rund 500 Kilometer abgespult

Die Ladys schwitzten bei angenehmen 25 Grad auf Sardinien – da lag der Temperaturunterschied zu Sölden bei 30 Grad. Neben Krafteinheiten am Strand standen Rennrad-Touren auf der Mittelmeerinsel am Programm. „Wir haben rund 500 Kilometer abgespult, bis zu 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter am Tag“, betonte die 26-jährige Maier vom SC Saalbach, „da war nachher ein Sprung ins Meer eine willkommene Abkühlung.“