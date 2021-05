„Ohne Salzburg wäre alles vorbei“

Ursula Egger kam schon am Tag vor der ersten Vorstellung auf das Zirkusgelände in Elsbethen. „Ich habe die Tiere schon so vermisst und muss schauen, wie es ihnen geht“, lacht sie. Beinahe täglich hat die Flachgauerin die Pferde, Kamele und Hunde in den vergangenen Monaten besucht. Denn: Der deutsche Circus Simoneit Aron saß wegen der Coronapandemie monatelang in Weitwörth fest. Seit Oktober durfte der Zirkus keine Vorstellungen geben und stand vor dem Aus.