Jugendliche zündelten, Grazer Annenstraße gesperrt

Als die Streife eintraf befand sich der Müllraum schon in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit sieben Fahrzeugen und 29 Mann an, die Annenstraße musste gesperrt werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten drei Jugendliche (11 und 12 alt) in der Idlhofgasse angehalten werden. Sie zeigten sich in weiterer Folge im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten teilgeständig, weitere Erhebungen sind notwendig.