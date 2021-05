Würdiger Auftakt der Salzburger Pfingstfestspiele

Das muss man sich erst einmal trauen. So wie sich zum Auftakt der Salzburger Pfingstfestspiele die Protagonisten in Händels „Il trionfo del Tempo e del Disinganno“ permanent den Spiegel vor Augen halten, tut dies Regisseur Robert Carsen auch gleich mit den anwesenden „Reichen und Schönen“ unter den Festivalgästen. Die Story um Schönheit, Jugend und Vergänglichkeit, Wahrheit und Täuschung lässt er mit einem Wettbewerb der Eitelkeiten, einer Parodie im Stile von „Germany‘s Next Topmodel“ beginnen. Im zweiten Akt kommt es übrigens noch besser. Mit dem Öffnen des Vorhangs blicken die Zuschauer tatsächlich in einen riesigen Spiegel. Aus dem metaphorischen ist ein reales Element der Selbstbeobachtung geworden. Ein Extralob an das gesamte Bühnen-, Kostüm- und Licht-Team (Gideon Davey, Robert Carsen, Peter Van Praet).