Betrugs-Prozess: PC „ausgeweidet“ retourniert

Selbstbewusst plädierte der Erstangeklagte eingangs auf „nicht schuldig“. Warum er denn bei der Bestellung einen falschen Namen angegeben habe, fragte die Richterin. „Wegen Datenschutz. Es geht ja keinen etwas an, was ich kaufe“, entgegnete der Monteur ohne mit der Wimper zu zucken. Der 22-Jährige und sein Freund hatten um mehrere tausend Euro zwei Computer bestellt und bei der Elektronikkette in bar bezahlt. Schon tags darauf gaben sie die Geräte zurück – „weil wir im Internet ein besseres Angebot fanden“.