Brand in Kinderzimmer: Geschwister gerettet!

Gegen 2.45 Uhr brach im Schlafzimmer der 13-Jährigen im Obergeschoss des Wohnhauses aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Das Mädchen konnte selbst aus dem Zimmer laufen und sich in Sicherheit bringen. Ihr älterer Bruder, der in einem eigenen Zimmer nebenan schlief sowie ihre Eltern, die im Erdgeschoss schliefen, wurden durch einen lauten Knall wach und konnten sich ebenfalls in Sicherheit bringen.