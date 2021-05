Salzburger Umfrage zu „Corona-Babys“ gestartet

„Uns interessieren die Meinungen, Gefühle und das Wohlbefinden der Eltern“, erklärte Studienleiter Manuel Schabus vom Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften der Universität Salzburg. Ziel sei es, den Anstieg an psychischer Belastung in Zeiten der Covid-19 Pandemie in dieser Bevölkerungsgruppe zu evaluieren, „denn diese Eltern erziehen die Sprösslinge der nächsten Generation“.