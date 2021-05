Pflegestudenten fordern Lohn für Pflicht-Praktika

Drei Wochen arbeitete Alexandra Grabnisna während ihres Praktikums in einem Seniorenheim in der Stadt Salzburg. Dafür pendelte sie zwischen Oberösterreich und Salzburg hin und her und bezahlte ihr Mittagessen selbst. „Jeder steigt bei uns mit einem Minus aus den Praktika aus. Pro Semester fällt noch der FH-Beitrag an. Da kommen dann 600 bis 700 Euro zusammen“, berichtet die 19-Jährige. Zeit für typische Studentenjobs bleibt dabei keine. „Die Vorlesungen laufen im dritten Semester parallel zum Praktikum. Ich muss mich außerdem auf Prüfungen vorbereiten und bin in meiner Freizeit beim Roten Kreuz tätig“, schildert Grabnisna. Ohne die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern könnte sie sich das Studium nicht leisten.