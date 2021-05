Kapruns Skater werfen nun die Mischmaschinen an

Aufmerksamen Beobachtern ist sie schon aufgefallen, die Baustelle am Kapruner Ortseingang: Der 2020 gegründete Verein Botch Bowl Rollsportverein baut akribisch an einer neuen großen „Bowl“ - also an einem in den Boden eingelassenes Becken, in dem die Skater ihre Runden ziehen.