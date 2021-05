„Steirischer Preis gegen Gewalt“: Das große Voting

Der Verein Frauenhäuser Steiermark möchte 2021 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Break the Silence - 16 Tage gegen Gewalt“ in einem Online-Wettbewerb den besten gewaltfreien Rap-Song küren und rief Rap-begeisterte Jugendliche und Erwachsene dazu auf, selbst einen Text zu schreiben und den Beat dazu zu komponieren. Zahlreiche Nominierte langten in unserer Redaktion ein, welche sich nun der großen Abstimmung stellen. Stimmen Sie jetzt gleich für Ihren Favoriten ab!