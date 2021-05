So soll das neue Krankenhaus aussehen

Die Pläne für den Um- und Ausbau des Kardinal Schwarzenberg Klinikums in Schwarzach nehmen konkrete Form an. Im Dezember 2019 hat die Salzburger Landesregierung den Beschluss zur Finanzierung des „Masterplans“ für das Pongauer Schwerpunktkrankenhaus in Höhe von 56,4 Mio. Euro gefasst.