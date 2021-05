Gutachten zu neuen Magistratsdirektor erwartet

Die Frage ist nun, zu welcher Rechtsansicht das erwartete Innsbrucker Gutachten kommt. Die Wirren um die Bestellung hatten vor allem bei Grünen, NEOS und KPÖ Plus in der Stadt für offene Kritik gesorgt. „Wenn 3.000 Salzburger für eine Bürgerbefragung unterschreiben, sekkiert man sie wegen Tippfehler und möglicher Formfehler bei der Einreichung“, reagierte Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und spielte damit auf die Hauptwahlbehörde der Stadt an, die bereits zwei Mal keine Entscheidung über die Zulassung des Antrags für ein Bürgerbegehren gefällt hat. „Aber die Stadtregierung schafft es nicht, ihre eigene Ausschreibung so hinzubekommen, dass sie rechtlich hält.“