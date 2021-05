Sandoz erweitert seinen Standort in Kundl

Plan für Modernisierung

Als Teil des Modernisierungs-Plans für Antibiotika in Europa wird im spanischen Palafolls eine neue Anlage für die sterile Wirkstoffproduktion errichtet. Für den Standort in Kundl bedeutet das, dass die derzeitige Anlage bis 2025 schrittweise heruntergefahren wird. Veränderungen beim Personal erwarte man jedoch nicht: „Aufgrund der Größe und Vielseitigkeit unserer Aktivitäten sind wir in der Lage, die von der Abwanderung betroffenen Mitarbeitenden in unseren Wachstumsbereichen weiterentwickeln zu können“, sagt Novartis Präsident Michael Kocher.