„Mathe-Lernsoftware“ sorgt für bessere Noten

„Toller Erfolg“

Seit neun Jahren wurde das Programm durch eine wissenschaftliche Untersuchung an der HTL St. Pölten und seit sieben Jahren durch eine weitere an der Landesberufsschule in Stockerau begleitet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Notendurchschnitt in jenen Klassen, die das Programm im Mathematikunterricht verwenden, um rund einen Grad verbessert hat. „Ein toller Erfolg“, freut sich Mitinitiator Daniel Asch.