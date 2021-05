Beach-Boy erlebt Babypause der anderen Art

„Ich bin gespannt, wie es ohne den Kleinen wird. Aber es gibt nach wie vor nicht so viele Turniere“, ist für den Unteracher und seinen burgenländischen Partner Lorenz Petutschnig der Saisonstart nun sehr wichtig. „Ich habe sieben Monate sehr hart gearbeitet, versucht mich auf ein neues Level zu bringen und will jetzt Wettkämpfe bestreiten.“ Was er aus dem „Corona-Fitness-Plan“ gelernt hat: „Dass wahre Kraft aus Lockerheit entsteht.“ Die Tage in Bulgarien wird der 31-Jährige diesmal jedenfalls sehr genau zählen – bis er wieder im Flieger Richtung Heimat sitzt. Wo seine Alina samt Baby wartet.