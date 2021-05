Drei wichtige Fragen zu ÖH-Wahl in der Steiermark

Alle zwei Jahre schreiten die Studierenden in ganz Österreich - und auch die Steirer - zu den Wahlurnen, um ihre Vertretungen zu wählen. Auf drei Ebenen kann jeder seine Stimme abgeben: für die Bundes-, die Hochschul- und die Studienrichtungsvertretung. Wer also zum Beispiel an der Karl-Franzens-Universität in Graz Rechtswissenschaften studiert, kann drei Stimmen abgeben: Für eine österreichweite Vertretung (Listenwahl), für die ÖH der Uni Graz (Listenwahl) und für die Fakultätsvertretung Jus, wo Personen direkt gewählt werden.