Hut ab! Sturm steckt einfach nie auf

Auch nicht nach dem 0:1. In der Vergangenheit ist Sturm nach einem Rückstand immer wieder eingebrochen und hat sich aufgegeben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Diese Mannschaft zeichnet eine unglaubliche Mentalität aus. Sie steckt nie auf, alle hauen sich mit 100 Prozent rein. Auch die Ersatzspieler geben Vollgas, wenn sie ins Spiel kommen und jammern nicht, wenn sie nur auf der Bank Platz nehmen müssen. Der Zusammenhalt und der Teamgeist sind hervorragend.



Ohne Druck nach Wolfsberg

Die bärenstarke Saison ist für mich daher in erster Linie eine Leistung des Kollektivs und nicht der Verdienst von einzelnen Spielern. Ein großes Kompliment an das ganze Team. Und auch spielerisch hat man sich von Runde zu Runde steigern können, zu Saisonbeginn war doch noch viel Kampf dabei.