Gemeinde will „Deal“ bei Korruptionsjägern melden

Für die regierende VP in Vösendorf, Bezirk Mödling, steht fest: Ein Gemeinderat der SP soll im Zuge der Rechnungen an die Werbeagentur die Buchhaltung beauftragt haben, diese Außenstände zu bezahlen. Zwei Knackpunkte: Erstens die fehlende Zuständigkeit und zweitens soll es sich bei diesen Kosten um Ausgaben der Sozialdemokraten handeln. Die Marktgemeinde will daher entsprechende Beweise an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übermitteln.