Partnerin mit Hammer Schädelbruch zugefügt

Das Paar war jedenfalls miteinander in Streit geraten, der mutmaßliche Täter - er soll etwa 70 Jahre alt sein - schlug im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Hammer zu. Das Opfer - zehn Jahre jünger als ihr Lebensgefährte - konnte sogar noch selbst zur Polizei gehen. Aufgrund des folgenden Krankenhausaufenthalts und des schlechten Gesundheitszustandes bisher aber nicht einvernommen werden. „Die Ermittlungen stehen erst am Anfang“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.