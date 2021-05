Einsamkeit bei Senioren stieg mit jedem Lockdown

„Für uns Senioren ist es eine ungute Zeit.“ Mit diesen einleitenden Worten meldete sich die Innsbruckerin Frau E. bei der „Tiroler Krone“. Die 80-Jährige spricht damit wohl vielen aus der Seele, denen es ähnlich ergeht wie ihr. Denn die Tirolerin vermisst aufgrund der Pandemie den Kontakt mit Gleichaltrigen. „Mein Mann ist vor sieben Jahren verstorben, die Kinder leben in Wien“, sagt sie nachdenklich. Da E. noch in den eigenen vier Wänden wohnt und alles selbst erledigt, ist sie für ein Seniorenheim „noch nicht bereit“, wie sie sagt. Das Vereinsleben steht wegen dem Coronavirus noch immer still, daher macht sich Einsamkeit breit.