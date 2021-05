Jüdische Gemeinde muss ihre Feste absagen

Auch hinter dem Gottesdienst am Freitag, dem ersten seit Lockdown-Beginn, steht ein großes Fragezeichen. „Es macht wohl keinen Sinn. Leider können wir im Moment unser religiöses Leben nicht in gewohnter Weise durchführen.“ Rosen selbst lebt mit permanentem Personenschutz, „gewisse Gegenden in Graz meide ich aus Sicherheitsgründen. Aber man lernt irgendwie damit zu leben. Die neuerliche Eskalation sollte aber allen klarmachen, dass der Übergang von Anti-Israelismus in Antisemitismus fließend ist.“