Ballett unterm Sternenzelt

Neben dem Ensemble aus der Landeshauptstadt wirken auch Tänzer des Sopron Ballett mit. Artur Kolmakov und Peter Breuer zeichnen für die Inszenierung verantwortlich. Gemeinsam haben sie ein Stück kreiert, in dem das Leben des Opernsängers Farinelli in all seinen Facetten zu einem abendfüllenden Bühnenspektakel verwoben wird. „Die Darstellung seiner Illusionen und Albträume, gemischt mit seinen Welterfolgen und der Erkenntnis, dass im Alter Ruhm und Erfolg vergänglich sind, liefern Stoff, der begeistert und emotional berührt“, erzählen die beiden Choreografen. Vor der Premiere in St. Pölten wird das Stück übrigens am 26. Juni im ungarischen Felsentheater Fertőrákos uraufgeführt.